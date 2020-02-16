Hasan Şaş'a 2 maç men cezası verildi
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş'a 2 maç men cezası verdi. Böylelikle Şaş, önümüzdeki hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde yedek kulübesinde ve soyunma odasında olamayacak.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a 2 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi. Şaş, Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde takımla birlikte olamayacak.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"GALATASARAY A.Ş. antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın 12.02.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
Haber Videosu: Hasan Şaş'a 2 maç men cezası verildi
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Çirkef Hasan Şaş, ne olacak. . . '' Ben sporcunun, zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. '' Mustafa Kemal Atatürk.Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır