Hasan Ali Kaldırım koltuk değnekleriyle stattan ayrıldı

Fenerbahçe, özel bir turnuva kapsamında karşılaştığı Bayern Münih'e 6-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekibi alınan farklı mağlubiyet kadar tecrübeli oyuncu Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlanması da üzdü.

HASAN ALİ MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Bayern Münih maçında ilk 11'de sahaya çıkan Hasan Ali Kaldırım, 24. dakikada yerde kaldı. Milli sol bek sakatlığının ardından maça devam edemedi ve yerini Nabil Dirar'a bıraktı.

Sağlık ekibinin yardımıyla soyunma odasına giden 29 yaşındaki futbolcu, devre arasında koltuk değnekleriyle görüntülendi.

KONTROLLERİ BUGÜN YAPILACAK

Maçın ardından stadyumdan da koltuk değnekleriyle ayrılan Hasan Ali'nin son durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Bayern Münih maçının ardından Hasan Ali'nin sakatlığıyla ilgili konuşan Ersun Yanal, "Hasan Ali Kaldırım'ın çok önemli bir sakatlığı olmadığını düşünüyorum. Ama kesin olarak sonuçları görünce konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.