Hasan Ali Kaldırım'dan Kırmızı Kart Yorumu: Şok Geçirdim

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla maçın kaderini belirleyen isimlerden olan Hasan Ali Kaldırım pozisyonu değerlendirdi.

Oyundan çıkarken çok sakin kalan ve itiraz etmeyen Hasan Ali'nin bu tavrı çok dikkat çekmişti. Burada en çok tartışılan konulardan biri de futbolcunun pozisyona fazla itiraz etmemesi oldu.

"ŞOK GEÇİRDİM"

Tecrübeli sol bek, "Ben kesinlikle rakibime dokunmadım. Önüne geçip, pozisyonu engellemeyi planlıyordum, ama o bana dokundu ve ardından takılıp düştü. Açıkçası ne olduğunu anlamadan kırmızı kart çıktı. Şok geçirdim. Sonra pozisyonu tekrar izledim ve haklı olduğumu gördüm. Ben kesinlikle dokunmadım" dedi.

Hasan Ali, tam form yakalamışken kırmızı kart görerek formasından uzak kalacak.