Hasan Ali Kaldırım'dan Kırmızı Kart Yorumu: Şok Geçirdim
Ülker Stadı'nda oynanan ve 1-1 berabere biten Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Hasan Ali Kaldırım, "Rakibime dokunmadım, bana dokundu ve düştü. Ne olduğunu anlamadım ve kırmızı kart çıktı. Şok geçirdim." dedi.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla maçın kaderini belirleyen isimlerden olan Hasan Ali Kaldırım pozisyonu değerlendirdi.
Oyundan çıkarken çok sakin kalan ve itiraz etmeyen Hasan Ali'nin bu tavrı çok dikkat çekmişti. Burada en çok tartışılan konulardan biri de futbolcunun pozisyona fazla itiraz etmemesi oldu.
"ŞOK GEÇİRDİM"
Tecrübeli sol bek, "Ben kesinlikle rakibime dokunmadım. Önüne geçip, pozisyonu engellemeyi planlıyordum, ama o bana dokundu ve ardından takılıp düştü. Açıkçası ne olduğunu anlamadan kırmızı kart çıktı. Şok geçirdim. Sonra pozisyonu tekrar izledim ve haklı olduğumu gördüm. Ben kesinlikle dokunmadım" dedi.
Hasan Ali, tam form yakalamışken kırmızı kart görerek formasından uzak kalacak.
YORUMLAR (28)
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Macdan sonra tum spor kanallarinda yorumculari dinledim eski fenerli yorumcular eski hakemler dahil hepsi haksiz siz haklisiniz demi davarlar ulan 2 top ceviremdi fener sahada 9 kisi kalmasi gerek verilmeyen kartlar adamlarin ayaklarini dogradilar resmen onyekur ayagna basyor yere dusuryor karti gs veriyor attigin gol gecersiz hala utanmadan yorum yapabliyorsunuz yuzsuzlugun bu kadri maci izlemeyen ibnede burda yorum yapiyr su lige serefli hakem lazim var oldugu halde uyarildigi halde adam gitmiyor bakmaya bu sene kac puan caldiniz gs danCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Evet sen dokunmadın beyninle kontrol sağlayamadığın bacağın dokundu..Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır....: Beyin varmiki kazmada boyle davarlarda futbolcuYayından Kaldır
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OLUR MU BÖYLE HASAN...BU NASIL AYMAZLIKTIR BİRDE SEN VURMASAN...Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Yapmayin be oğlum yapmayin..yoneticilerinizin agziyla konuşmayın.sen de biliyorsun dokundugunu.o hızda adama dokunursan düşer tabi...madem şaşkındin şok geçirdin hakem kirmiziyi verdiğinde göstereydin şaşkınlığını.3 gün sonra neden şaşkınlığını belirtiyon..hakem bile kirmiziyla gelip son anda sariya çevirdi napiyom ben ya diyip...turkiye çalkalandı en baba fenerliler ridvan ilker yagcioglu bile ali palabiyigin gsnin 2 puanin gasp ettiğini söyledi...Birak bos yöneticilerin agziyla konusma delikanli ol dürüst ol varsın seni kovsunlar takimdan sana galatasaray bile sahip cikar.efendi helal süt emmis bir aile çocuğuna benziyorsun ananin babanin hakkina yazik...derin düşün ahireti düşün...dogrulari söyle nolursa olsunCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır