Hasan Ali Kaldırım'dan 65 Bin SMS'e Bedel Gol

Fenerbahçe'nin istikrar abidesi Hasan Ali Kaldırım, Moses ile Soldado'nun gol kaçırma yarışına girdiği Ankaragücü maçında attığı golle takımına 1 puanı getiren isim oldu. Hasan Ali, attığı golle takımına hem 1 puan hem de 1 milyon 300 bin TL kazandırdı. Yani bu gol, 'Fenel Ol' projesindeki 20 TL'lik SMS'lerin 65 bin adedine bedel.

65 BİN SMS KADAR GETİRİ

Fenerbahçe'nin son dönemlerdeki can simidi konumundaki ismi Hasan Ali Kaldırım fark yaratmaya devam ediyor... 29 yaşındaki Milli sol bek, ligin 27. haftasında Ankara'da oynanan ve 1-1 biten Ankaragücü maçında takımına 1 puanı kazandıran isim oldu. Bu golle ve gelen 1 puanla Fenerbahçe kasasına 1 milyon 300 bin TL getiren oyuncu bu gelirle de 'Fener Ol' kapsamındaki kampanyaya destek verdiği düşünülürse 20 TL'lik SMS'lerden 65 bin adet atmış oldu.

Öte yandan Fenerbahçe, Ankaragücü'nü yenseydi 2 milyon 600 bin TL gelir elde edecek ve bir anlamda kulübe 130 bin SMS'lik bir gelir sağlanacaktı.