Hasan Ali Kaldırım'dan 65 Bin SMS'e Bedel Gol
Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımına 1 puanı getiren golü atan Hasan Ali Kaldırım sayesinde 1 milyon 300 bin TL kazandı. Bu bedel "Fener Ol" kampanyasında 20 TL'lik SMS'lerden 65 bin tanesine bedel.
Fenerbahçe'nin istikrar abidesi Hasan Ali Kaldırım, Moses ile Soldado'nun gol kaçırma yarışına girdiği Ankaragücü maçında attığı golle takımına 1 puanı getiren isim oldu. Hasan Ali, attığı golle takımına hem 1 puan hem de 1 milyon 300 bin TL kazandırdı. Yani bu gol, 'Fenel Ol' projesindeki 20 TL'lik SMS'lerin 65 bin adedine bedel.
65 BİN SMS KADAR GETİRİ
Fenerbahçe'nin son dönemlerdeki can simidi konumundaki ismi Hasan Ali Kaldırım fark yaratmaya devam ediyor... 29 yaşındaki Milli sol bek, ligin 27. haftasında Ankara'da oynanan ve 1-1 biten Ankaragücü maçında takımına 1 puanı kazandıran isim oldu. Bu golle ve gelen 1 puanla Fenerbahçe kasasına 1 milyon 300 bin TL getiren oyuncu bu gelirle de 'Fener Ol' kapsamındaki kampanyaya destek verdiği düşünülürse 20 TL'lik SMS'lerden 65 bin adet atmış oldu.
Öte yandan Fenerbahçe, Ankaragücü'nü yenseydi 2 milyon 600 bin TL gelir elde edecek ve bir anlamda kulübe 130 bin SMS'lik bir gelir sağlanacaktı.
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Bu haberleri yapan bu uygulama dahil buradaki yorum yapanların hepsi boş insanlar bu uygulama fener düşman bağımsız bir uygulama değil gördüğüm en kötü uygulamaya fener düşman bir uygulama yorum yapanlarda fener bu sıkmış olmalıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Beşiktaş''ın sol tarafına Caner''in yerine Hasan Ali Kaldırımı tercih ederim .Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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60 milyon euro dendiğinde euro 6dan düşüktü. Bugün maalesef 6.40 civarlarında. Borç 25 milyon daha arttı. Halkın cebindeki parayı isteyeceğinize siz zenginler yapın yardımınızıCevap Yaz 6 3 Yayından KaldırALEX: 100 milyon borç daha çıktı bugün şaka gibi. yönetemeyip batıran zengin çocuklar taraftan para istiyor yazık2 1 Yayından KaldırTARAFTAR: aynen öyle ben niye paramı vereyim karşılığında bir şey bile yok ufakta olsa kalem bile verilebilirdi. kendilerinin milyonları var kendileri versin halktan istemek nedir ortada ürün bile yok3 4 Yayından Kaldır