Hasan Ali Kaldırım, Bayern Münih maçında sakatlandı!
Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, Bayern Münih maçında sakatlandı ve 24. dakikada yerini Nabil Dirar'a bıraktı.
Fenerbahçe'nin, Audi Cup'ta Bayern Münih ile karşı karşıya geldiği maçta Hasan Ali Kaldırım, 24. dakikada sakatlandı ve kendini yere bıraktı.
YERİNİ DİRAR'A BIRAKTI
Sağlık görevlilerinin oyuna girmesi sonrası oyuna devam edemeyeceğini teknik heyete bildiren milli oyuncu, yerini Nabil Dirar'a bıraktı. Başarılı oyuncunun son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
YORUMLAR (3)
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kedi fareyle oynar gibi oynuyor zavalli fbCevap Yaz Yayından Kaldır
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BEŞİKTAŞLA DALGA GEÇENLER 5 OLDUCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yandı gülüm keten helva. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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