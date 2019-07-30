Hasan Ali Kaldırım, Bayern Münih maçında sakatlandı!

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, Bayern Münih maçında sakatlandı ve 24. dakikada yerini Nabil Dirar'a bıraktı.

Fenerbahçe'nin, Audi Cup'ta Bayern Münih ile karşı karşıya geldiği maçta Hasan Ali Kaldırım, 24. dakikada sakatlandı ve kendini yere bıraktı.

YERİNİ DİRAR'A BIRAKTI

Sağlık görevlilerinin oyuna girmesi sonrası oyuna devam edemeyeceğini teknik heyete bildiren milli oyuncu, yerini Nabil Dirar'a bıraktı. Başarılı oyuncunun son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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