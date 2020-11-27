. Harry Winks kimdir? Harry Winks hangi takımda oynuyor?

UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden olan Tottenham, J Grubu maçında Ludogorets'i konuk etti ve İngiliz ekibi sahadan 4-0 galip ayrıldı. Tottenham forması giyen Harry Winks'in 50 metreden kaydettiği gol ise geceye damga vurmayı başardı. Peki, Harry Winks kimdir?