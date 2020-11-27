. Harry Winks kimdir? Harry Winks hangi takımda oynuyor?
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. Harry Winks kimdir? Harry Winks hangi takımda oynuyor?

27.11.2020 11:20 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:24
. Harry Winks kimdir? Harry Winks hangi takımda oynuyor?

UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden olan Tottenham, J Grubu maçında Ludogorets'i konuk etti ve İngiliz ekibi sahadan 4-0 galip ayrıldı. Tottenham forması giyen Harry Winks'in 50 metreden kaydettiği gol ise geceye damga vurmayı başardı. Peki, Harry Winks kimdir?

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Tottenham, sahasında Ludogorets'i 4-0 mağlup ederken karşılaşmaya damga vuran olay, İngiliz ekibinin orta saha oyuncusu Harry Winks'in orta sahadan attığı goldü. Harry Winks kimdir? Harry Winks hangi takımda oynuyor?

HARRY WİNKS KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Şubat 1996 (24 yıl yaşında

Nereli: Hemel Hempstead, Birleşik Krallık

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Boy: 1,76 m

Kilo: 65 kg

İngilizceden çevrilmiştir-Harry Billy Winks, Premier Lig kulübü Tottenham Hotspur ve İngiltere milli takımı için merkezi veya defansif orta saha oyuncusu olarak oynayan İngiliz profesyonel bir futbolcudur.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Tottenham, sahasında Ludogorets'i 4-0 mağlup ederken karşılaşmaya damga vuran olay, İngiliz ekibinin orta saha oyuncusu Harry Winks'in orta sahadan attığı goldü.

Ludogorets yarı sahasından kullanılan taç atışında topla buluşan Harry Winks, yaklaşık 50 metreden topu kaleye gönderdi ve Bulgar ekibinin kalecisi Dejan Iliev'i çaresiz bırakarak takımının 3. golünü kaydetti.

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