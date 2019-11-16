Volkswagen'den Türkiye fabrikası açıklaması: Türkiye'de kurmazsak başka yerde de kurmayız

16.11.2019 00:20 | Son Güncelleme: 16.11.2019 00:36

Volkswagen 2020-2024 dönemine ait yatırım planını açıkladı. Şirket 2024'e kadar elektrikli ve hibrit otomobillerin yanı sıra dijital teknolojiler geliştirmek için 60 milyar avro yatırım yapmayı planlıyor. Öte yandan Alman otomotiv devi Volkswagen; Passat ve Skoda Superb modellerini üretmek için Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kurmuştu.

Volkswagen'in yeni fabrikasını Türkiye'de kurma kararını erteleyebileceği söyleniyordu. Bu söylentiler üzerine Bulgaristan ve Romanya gibi yatırımı almak isteyen ülkeler heveslenmişti.

TÜRKİYE'DE KURMAZSAK BAŞKA ÜLKE DE DE KURMAYIZ

Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess, bu iddialar üzerine açıklama yaptı. Diess,"Türkiye'de fabrika kurma kararı almazsak, araçları mevcut fabrikalarımızda üretiriz" dedi.

TEMASLAR SÜRÜYOR

Manisa'ya yapılması planlanan yeni fabrika konusunda kararını erteleyen Volkswagen'in Türkiye ile görüşmeleri sürüyor.

Türkiye'de ihracat yapan tüm otomotiv ana ve yan sanayi şirketlerinin üyesi olduğu Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik yaptığı açıklamada "Türk hükümet yekililerinin Volkswagen ile irtibat halinde olduğunu biliyorum, şimdi sonuç bekleniyor" diye konuştu.

Alman Haber Ajansı'nın (dpa) haberine göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Ankara'da yaptığı bir görüşme esnasında, "Alman tarafıyla her zaman görüşüyoruz. Bizim görevimiz yatımıcıyla, Volkswagen (VW) ile görüşmek" diyerek Türk ve Alman yetkililerin Volkswagen yatırımıyla ilgili temaslarını sürdürdüğünü teyit etti.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği Başkanı Alper Kanca da Volkswagen'in Türkiye'deki sektör tedarikçileriyle görüşmelerini de sürdürdüğünü söyledi. Kanca, "Volkswagen bir kaç ay önce tedarikçi ve şirketlerle görüşmeye yakınlaşmaya başladı. Bu konuda somut sorular yönelttiler. Bu talepleriyle alakalı olarak irtibatta olmayı sürdürüyorlar" diye konuştu.

KARAR BARIŞ PINARI HAREKATI NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı Alman kamuoyunda Türkiye'nin Suriye politikasıyla ilgili yoğun eleştirilere neden olmuş, VW yeni fabrikayla ilgili Ekim ayı başında açıklaması beklenen kararı ertelediğini duyurmuştu.

VW'nin bir milyar euroyu aşkın yatırımla Manisa'da kurmayı planladığı fabrikanın yıllık 300 bin araçlık kapasiteye sahip olması ve yaklaşık 4 bin kişiyi istihdam etmesi planlanıyor. Fabrika inşasının 2020 yılı sonunda başlaması ve 2022 yılında üretime geçilmesi öngörülüyor. Fabrikada Volkswagen Passat ve Skoda Superb modelleri üretilecek.

VW'nin yeni yatırım sürecinde Türkiye'nin en büyük rakibi Bulgaristan da geçen ay yaptığı açıklamada, AB Komisyonu ile istişare ettikten sonra yatırımın ülkelerinde yapılması halinde teşvik miktarını "135 milyon euro yerine 250-260 milyon euroya yükseltmenin bir yolunu bulduklarını" kaydetmişti.

Ardından Romanya'dan da bir açıklama gelmiş, Ticaret Bakanı Stefan Radu, Rumen "Ziarul Financiar" gazetesine yaptığı açıklamada "VW ile yeni görüşmeler başlattık. Romanya çok iyi teknik koşullara sahip ve iş gücü sıkıntısı yok" demişti.