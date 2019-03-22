Hamza Yerlikaya'dan Milli Takım Açıklaması

GENÇLİK ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Avrupa Şampiyonası elemelerinde bugün ilk maçına çıkacak A Milli Futbol Takımı'na başarılar dileyerek teknik direktör Şenol Güneş ile tekrar yükselişe geçeceklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Zonguldak'a geldi. Yerlikaya, ilk olarak Çaycuma ilçesini ziyaret etti. Yerlikaya'yı AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Polat Türkmen karşıladı. Esnafları ziyaret eden Yerlikaya, daha sonra yapımı devam eden kapalı spor salonu inşaatını inceledi. Ardından Zonguldak'a geçen Yerlikaya, Vali Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti.

Yerlikaya, Avrupa Şampiyonası elemelerinde bugün ilk maçına çıkacak A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi. Teknik direktör Şenol Güneş ile tekrar yükselişe geçeceklerini ifade eden Yerlikaya, "İnşallah Milli Takımımız şahlanacak. Şahlandığı dönemi görecek. Aslan yattığı yerden hızlı bir şekilde kalkacaktır. Sporda inişli çıkış vardır. Futbolda evet bir müddet inişimiz oldu ama şahlanış dönemini de bu yıl yaşayacağız. Yeni can yeni heyecandır" dedi. - Zonguldak

Kaynak: DHA