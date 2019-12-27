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Hamza Hamzaoğlu: Kırmızı kart öncesi hakem, oyuncuyu azmettirdi

9 kişi kaldıkları maçta Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, karşılaşmanın hakemini sert bir dille eleştirdi.

27.12.2019 23:08 | Son Güncelleme: 27.12.2019 23:22
Hamza Hamzaoğlu: Kırmızı kart öncesi hakem, oyuncuyu azmettirdi

Teknik Direktörü , 'a 4-1 mağlup oldukları maç sonrasında Nadir'e verilen kırmızı karta isyan etti.

Fırat Aydınus'un yanlı bir karar verdiğini belirten Hamzaoğlu, "Konuşayım mı diye çok düşündüm ama bir şeyler söylemek gerekiyor. Bazen insan bir suç işler ama azmettirici vardır. Önceki faulü vermezseniz, oyuncu sinirlenir, alışkanlıktan ağzından bir şey çıkabilir. Doğru değil ama oyuncuyu da anlamak lazım. Birçok maçta kafalarını çevirdiklerini gördüm, burada da çevirsinler demiyorum, orada da çevirmesinler diyorum. Yasin'e çıkan kırmızı kart neyse, pozisyon gereği. Bu çifte standart yüzünden bu hale geliyoruz" ifadelerini kullandı.


Haber Videosu

: Hamza Hamzaoğlu: Kırmızı kart öncesi hakem, oyuncuyu azmettirdi
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