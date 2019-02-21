Hamile Nişanlısını Aldatan Anthony Martial, Özür Diledi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Anthony Martial, geçtiğimiz günlerde hamile nişanlısını gece kulübünde tanıştığı bir kadınla aldatmıştı. Martial, sosyal medya hesabından "Nişanlımdan özür diliyorum." paylaşımında bulundu.
Manchester United'ın genç futbolcusu Anthony Martial'in hamile nişanlısını aldattığı iddia edilmişti.Geçtiğimiz hafta The Sun yaptığı haberde Martial'in bir gece kulübünde Malika Semichi adlı bir kadınla tanıştığı ve geceyi otelde geçirdiklerini yazmıştı. Bu haberin ardından bugün Martial'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.
Martial resmi İnstagram hesabından yaptığı açıklamada nişanlısından özür dilerken şunları söyledi: "Geçtiğimiz aylarda yaptıklarımla zarar verdiğim yakınlarım, güzel ailem ve özellikle nişanlımdan özür diliyorum. Hatalar yaptım ve çok üzgünüm. Bu bir daha asla yaşanmayacak."
Martial'in yaptığı bu açıklamaya 8 aylık hamile olan nişanlısı Melanie da Cruz'un tepkisi merak ediliyor. Çiftin bir çocuğu daha bulunuyor.
(Skor)