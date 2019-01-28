Trabzonspor - Başakşehir Maçının Hakemi Halil Umut Meler'e Bu Hafta Maç Yok
Geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasının hakemi Halil Umut Meler, bu hafta profesyonel liglerdeki hiçbir maçta görev alamadı.
Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, 20 Ocak Pazar günü sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 4-2 mağlup olmuştu. Bu karşılaşmadan sonra en fazla konuşulan isim ise mücadelenin hakemi Halil Umut Meler oldu. Özellikle bordo-mavili camia, Meler'in yönetimine ve verdiği kararlara büyük tepki göstermişti. Bu yaşananların ardından Merkez Hakem Kurulu (MHK), 32 yaşındaki hakemi bu hafta profesyonel liglerde oynanan hiçbir müsabakaya atamadı.
Halil Umut Meler, bugüne kadar hakem, VAR ve AVAR olarak ligde toplamda 21 maçta görev aldı. Meler, 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında da Video Yardımcı Hakem hizmeti vermişti.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (12)
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Başakşehiri şampiyon yapmak için elinden geleni yapanlar var sene başından beri Galatasaray bütün klüpleri uyarıyor ama hepsi Galatasaray diyor diye bunu Galatasaraya karşı çıktı şimdi aynısı kendi başlarına gelince hakem hakem diye ağlıyorlar ya bütün oluruz yada yok oluruzCevap Yaz Yayından Kaldır
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ee talimatları yaptı artık masa başına daha yüksek paralara terfi etmiştir. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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trabzonun yıllardı hakkı yeniyor. Başakşehir maçında ayak kırmak, faulle gol atmak, taban girmk serbestti galiba. Hakem aldı sazı eline verdikleri talimatı uyguladıı. Hangi TV KANALI kaç dakika yer verdi bu haksızlklara. Bu hafta maç vermemekle Trabzonun puanı gerimi gelecek. Önümüdeki hafta bir maç, birda VAR görevi verirsiniz kaybettikjleri paraları alr hakemler. Bunudur sizin adaletiniz.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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FİRET ORMANIN lafıyla Hakemlere yağdanlık iin Galatasarayı dışlayan kulüpler halinizden memnunsunuzdur inşallah. Dışladığınız takım söke söke lig ikincisi. Şimdi mart kedisi giibi cıyaklamayın. Hakemler dürüst olsun, yapamayanlar düdük assın diyen Galatasarayın yanında yer alsaydınız bu talimatla maç yönetenler şimdi sahalarda olmayacaklardı. Si, ze bu yapılanlar az bile. Gidin derdinizi Fikret Ormana anlatın.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Göztepe-Galatasaray maçında LİNESE YAPILAN PENALTI İÇİN vara gitmeyen ve hakemi vara davet etmeyen Cüneyt Çakırla maçın hakemine ne ceza vereceksiniz merak ediyoruz. MHK bu sezon Başakşehiri şampiyon yapmak için and içmiş sanki. GS nin her pozisyonunu MÜNKER NEKİR MELEKLERİ gibi VAR da inceleyenler GS ın lehine olan pozisyonlarda VARA dahi gitmiyorlar. Hakem aleyhine konuşan yönetim ve teknik heyete ceza vermek en kolayı galiba. Yusuf Namoğlu yapamıyorsan MHK Başkanlığını bırakmayı denemekte fayCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır