Hakan Ural Ayrılık Haberini Duyurdu: Emina Jahovic ve Sadettin Saran Aşkı Bitti

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' adlı programda sunuculuk yapan Hakan Ural, bugünkü canlı yayında Sadettin Saran ve Emina Jahovic'in ayrıldıklarını duyurdu.

EMİNA VE SAADETTİN AŞKI BİTTİ

Hakan Ural, sunuculuk yaptığı programda Sadettin Saran'ın Emina'nın sürekli kendisiyle ilgili medyada gündeme gelmesinden son derece rahatsız olmasından dolayı ayrıldıklarını söyledi.

TAKİPTEN ÇIKARDILAR

Ayrılık iddialarının ardından çiftten onaylayan bir hamle. İkili Instagram hesaplarında birbirini takipten çıkardı.

"ALİ KOÇ TAKIMI BIRAKIRSA SAADETTİN SARAN ADAY OLUR"

Saran'ın, Hakan Ural'a Fenerbahçe için her zaman göreve hazır olduğunu söylediği, ancak şu anda başkan olan Ali Koç'a da görev süresinde destek vereceğini ifade ettiği belirlendi. Fenerbahçe'nin çok kötü günler geçirdiğine de değinen Hakan Ural, Sadettin Saran'ın, Ali Koç'un bırakması durumunda ise hemen aday olabilecek güce ve inanca sahip olduğunu söyledi.

"YAŞAMIMIN BU SÜRECİNDE GAYET MUTLUYUM"

Öte yandan sırp basını Emina Jahovic'in Sadettin Saran'dan 4 aylık hamile olduğu iddia edildi. Instagram hesabından açıklama yapan Jahovic, "Sırp basınında çıkan ve maalesef Türk basınına da yansıyan hamile olduğuma dair haberler kesinlikle yalandır. O haberi yapan gazete hakkında hukuksal süreci başlattık. Lütfen bu tip aslı astarı olmayan haberlere itibar etmeyiniz. Yaşamımın bu sürecinde gayet mutluyum ve çocuklarımı etkileyebilecek yalan haberlerden sakınılması konusunda herkesin hassaiyetini rica ederim." dedi.