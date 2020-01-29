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Hakan Çalhanoğlu: Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye transferi olmadı

Serie A takımlarından Milan forması giyen milli futbolcumu Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a telefonla bağlandı. Yıldız futbolcu, Kanarya'nın transfer gündemindeki Ricardo Rodriguez ile ilgili konuşurken, "Bana ve Simon Kjaer'e Fenerbahçe'yi sordu ama transferi bildiğim kadarıyla olmadı" dedi.

29.01.2020 14:49 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:59
Hakan Çalhanoğlu: Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye transferi olmadı

forması giyen milli futbolcu , TRT Spor'a açıklamalar yaptı. Dün akşam kupa maçında attığı iki golle galibiyete büyük katkı yapan Çalhanoğlu, 'nin transfer gündemindeki Ricardo Rodriguez ile ilgili soruya da cevap verdi.

"GELMEYİ ÇOK İSTEDİ"

Hakan Çalhanoğlu, Ricardo Rodriguez transferi hakkında, "Ricardo Rodriguez bana sordu, Kjær de burada, onunla da konuştu, gelmeyi de çok istedi ama bildiğim kadarıyla olmadı. Ona Türkiye'den ve İstanbul'un güzelliğinden bahsettim, o da biliyordu ve istiyordu gelmeyi" açıklamasını yaptı.


Haber Videosu

: Hakan Çalhanoğlu: Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye transferi olmadı
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