: Hakan Çalhanoğlu: Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye transferi olmadı

29.01.2020 14:49 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:59

Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a açıklamalar yaptı. Dün akşam kupa maçında attığı iki golle galibiyete büyük katkı yapan Çalhanoğlu, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ricardo Rodriguez ile ilgili soruya da cevap verdi.

"GELMEYİ ÇOK İSTEDİ"

Hakan Çalhanoğlu, Ricardo Rodriguez transferi hakkında, "Ricardo Rodriguez bana sordu, Kjær de burada, onunla da konuştu, gelmeyi de çok istedi ama bildiğim kadarıyla olmadı. Ona Türkiye'den ve İstanbul'un güzelliğinden bahsettim, o da biliyordu ve istiyordu gelmeyi" açıklamasını yaptı.

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