Hakan Çalhanoğlu'nun golü Milan'a galibiyeti getirdi
Milan, İtalya Ligi'nin 2. haftasında Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle Brescia'yı 1-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 2. haftasında Milan sahasında Brescia'yı Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle 1-0 yendi. Karşılaşmanın 12'nci dakikasında Suso'nun sağ kanattan ortasına iyi yükselen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 25 yaşındaki milli oyuncu karşılaşmanın 65'inci dakikasında sarı kart gördü ve bu dakika içerisinde yerini Lucas Paqueta'ya bıraktı.
MİLAN ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA VERONA İLE OYNAYACAK
Maçta başka gol olmayınca ev sahibi ekip, Serie A'da ilk galibiyetini elde etti. Milan, Serie A'nın 3'üncü haftasında 15 Eylül Pazar günü Verona ile deplasmanda karşılaşacak.