Hakan Çalhanoğlu'ndan Kızı Liya İle İlk Paylaşım: Hiç Bu Kadar Mutlu Olmamıştım
Eşiyle boşanmanın eşiğinden dönen Hakan Çalhanoğlu'ndan 6 Mart'ta dünyaya gelen kızı Liya ile ilk paylaşım geldi. Çalhanoğlu kızı ile olan fotoğrafının altına "Hiç bu kadar mutlu olmamıştım" notunu düştü.
Çocukluk aşkıyla evlenen futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ani bir kararla 3 aylık hamile eşinden boşanmaya karar verdi. Evliliklerine ikinci bir şans veren çiftin, 6 Mart'ta ilk bebekleri dünyaya gelmişti.
İLK KEZ PAYLAŞTILAR
Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Gündoğdu Çalhanoğlu sosyal medyadan ilk kez kızları Liya ile bir paylaşım yaptılar. Ünlü futbolcu, kızı ile olan paylaşımına "Hiç bu kadar mutlu olmamıştım" notunu düştü. Çalhanoğlu çifti çok mutlu olduklarını ifade etti.
HAMİLE EŞİ İLE BARIŞMIŞTI
İtalya-Milan'da top koşturan Hakan Çalhanoğlugeçen Temmuzda ''Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için boşanacağım'' açıklamasını yapmıştı. Daha sonra Kasım 2018'de hamile eşi Sinem Gündoğdu Çalhanoğlu dönmüş, barış sağlanmıştı.