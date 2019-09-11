Hakan Çalhanoğlu'ndan eleştirilere yanıt: İnsan üzülüyor

Hakan Çalhanoğlu deplasmanda 4-0 yendiğimiz Moldova maçı sonrasında açıklama yaptı. Deneyimli oyuncu kendisini eleştirenlere, "Kalitem de ortada, bunu kaç kere ispatladım. İnsan üzülüyor gene de halkımızdan böyle eleştiriler almaya ama devam etmemiz gerekiyor" dedi.

11.09.2019 09:44
Hakan Çalhanoğlu'ndan eleştirilere yanıt: İnsan üzülüyor

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Türkiye'nin Moldova ile oynadığı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduklarını ve şampiyona yolunda iyi devam ettiklerini belirten Çalhanoğlu, "Çok mutluyuz. 2 galibiyet aldık. İnşallah gelecek kampta da aynı isteğimizi ortaya koyarız. Arnavutluk'un kazanması da bizim için iyi oldu, mutluyuz. Eleştiriler gelecektir ama ben hiçbir zaman başımı eğmem. Sonuçta ben ülkem için oynuyorum ve milletimizi mutlu etmek için elimizden geleni yapmamız gerekiyor." dedi.

"KALİTEM ORTADA, KAÇ KEZ İSPATLADIM"

Çalhanoğlu kendisine yapılan eleştiriler için, "Kendimden şüphem yok, kendime güveniyorum. Kalitem de ortada, bunu kaç kere ispatladım. Milan'da forma giyiyorum. Bugün önemli olan milli takımın galibiyeti. İnsan üzülüyor gene de halkımızdan böyle eleştiriler almaya ama devam etmemiz gerekiyor. İnşallah bu turnuvaya bu sefer rahat katılırız. Her zaman son dakikalara bırakıyoruz. Turnuvaya iyi başladık, iyi devam ediyoruz inşallah iyi de bitiririz" diye konuştu.

Hakan Çalhanoğlu'ndan eleştirilere yanıt: İnsan üzülüyor
Kaynak: DHA
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YORUMLAR (5)

  • FT.:
    bu Hakan''a adamdır diyenlerin beyin problemimi var? bizene adamlığından kötü oynuyorsun eleştiriliyorsun. eleştirileceksin de sanki hayrına mı oynuyorsun? ama senin kötü oynamadan kadar sende ısrar edenlerinde sorunu bu. milli takımda o formayı giyecek bir sürü ADAM var.
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  • TEKNİK DİREKTÖRLERDE SIKINTI:
    Adamın suçu yok sadece kötü oynayan adamları oynatanlarda oyunda inatla tutanlarda suç görüyorsun maçın içinde çıkart bak bi dahaki maç nasıl oynuyor.
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