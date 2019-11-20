Hakan Çalhanoğlu'ndan Alman basınına asker selamı açıklaması

20.11.2019 10:13 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:23

Milan forması giyen A Milli Takım oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, özellikle Fransa maçından sonra verilen asker selamıyla ilgili yapılan ve oluşturulmaya çalışılan algıyla ilgili Alman Bild Gazetesi'ne konuştu.

Askerlerimize selam yollamanın normal olduğunu söyleyen Hakan, "Bu selamı sağ salim dönmesini istediğimiz askerlerimize yolladık. Politik bir anlamı yok, provokasyon da değil. Avrupa'da Türk oyuncuların kötü gösterilmesini büyük bir ayıp. Biz barıştan yanayız" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Barış Pınarı Harekatı sırasında milli futbolcularımız, EURO 2020 elemelerinde çıktıkları maçlarda gol sevinçlerini asker selamı vererek yaptı. Bu durum karşısında başta Fransa ve Almanya olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinden tepkiler geldi. Son olarak UEFA, asker selamı gol sevinci ile ilgili disiplin soruşturması başlattı. Ancak sporcularımız, dik duruşlarını bozmayarak gerek Süper Lig'de gerekse Avrupa maçlarında asker selamı vermeye devam etti.