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Hakan Çalhanoğlu'na yeni sözleşme teklifi!

Spor Arena Dış Haberler | Milan ile sözleşmesinin bitmesine 1.5 yıl kalan Hakan Çalhanoğlu için flaş bir gelişme duyuruldu.

12.12.2019 19:18 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:18
Hakan Çalhanoğlu'na yeni sözleşme teklifi!

Arena Dış Haberler | Milan ile sözleşmesinin bitmesine 1.5 yıl kalan için flaş bir gelişme duyuruldu.


RESMİ GÖRÜŞME YAPILDI


İtalya basınından Calciomercato'nun haberine göre; Milan yönetimi ile Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Bektaş Demirtaş yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi ve yeni sözleşme konusunda resmi adımlar atıldı.


20 MİLYON EURO TALEP EDİYOR


Haberde; Serie A ekibinin, 25 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euro talep ettiği belirtildi. Ayrıca Galatasaray'ın daha önce 6 milyon euroluk teklif yaptığı ancak bunun reddedildiği hatırlatıldı.


Bayer Leverkusen'den 2017 yılında Milan'a 23 milyon euro karşılığında transfer olan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon 14 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.


Kaynak: Hürriyet

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