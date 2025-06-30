Inter Fluminense maçı hangi kanalda? Inter Fluminense FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Inter Fluminense maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Hakan Çalhanoğlu Inter Fluminense maçında neden yok, sakat mı cezalı mı, yedek mi?

INTER FLUMINENSE MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter Fluminense maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Inter Fluminense maçını TRT 1'den güncel frekans bilgileri ile şifresiz izleyebilirsini. Ayrıca TRT 1 resmi internet sitesi üzerinden veya Tabii platformundan canlı Inter Fluminense maçını izleyebilirsiniz.

INTER FLUMINENSE MAÇI SAAT KAÇTA?

Inter Fluminense maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

HAKAN ÇALHANOĞLU INTER FLUMİNENSE MAÇINDA NEDEN YOK?

Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor.