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Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi kabul etmedi

Ara transferde 'limit' engeline takılan Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu'na da teklif yaptığı ortaya çıktı. İtalyan basınında yer alan haberde, sarı-lacivertlilerin Milan'da forma giyen milli yıldız için kapıyı çaldığı ancak Hakan Çalhanoğlu'nun teklifi kabul etmediği belirtildi.

15.02.2020 15:39 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:46
Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi kabul etmedi

İtalya basını forması giyen 'nun devre arasında Leicester ve 'den gelen teklifleri geri çevirdiğini iddia etmişti. La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schirau da bu konu ile ilgili ilginç bir iddia bulundu.

Schirau'nun haberine göre; Devre arasında Hakan, F.Bahçe'nin teklifini geri çevirdi. Ancak Sarı-Lacivertli ekibin, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için ısrarı devam ediyor. Kanarya bu sezon sonunda Milan'ın kapısını yeniden çalacak.

DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Başarılı oyuncu ile Manchester United ve Arsenal de ilgileniyor. 26 yaşındaki orta sahanın İtalyan ekibi ile olan sözleşmesi 2021 yılının Haziran ayında bitiyor. Hakan, bu sezon Milan forması altında 23 resmi maçta bin 875 dakika sahada kaldı. Milli yıldız bu süre içinde 5 gol, 1 asistlik performans göstererek takımına katkı sağladı. Çalhanoğlu'nun transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 18 milyon euro.


Haber Videosu

: Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi kabul etmedi
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