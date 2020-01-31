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Ianis Hagi, Rangers'a transfer oldu

Genk'te forma giyen Rumen futbolcu Ianis Hagi, İskoçya ekiplerinden Rangers'e kiralık olarak transfer oldu.

31.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:02
Ianis Hagi, Rangers'a transfer oldu

Efsane futbolcu 'nin oğlu Ianis Hagi'nin yeni takımı belli oldu. Futbol hayatına Belçika'nın takımında sürdüren Hagi, İskoçya'ya transfer oldu. Rangers'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Hagi'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyuruldu. Rangers'ın 21 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiraladıkları ifade edildi.

Tarihi olan bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu belirten Hagi, taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.

"FARK YARATABİLECEK KALİTEYE SAHİP"

Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard da Ianis Hagi'yi bir süredir izlediklerini, takıma fark yaratabilecek kaliteye sahip olduğunu ifade etti. Gerrard ayrıca Hagi'yi kadrosuna kattıkları için mutlu olduklarını da sözlerine ekledi.

Genç futbolcu kariyerinde FC Viitorul ve Fiorentina formaları da giydi. Hagi, Genk forması ile bu sezon çıktığı 19 resmi müsabakada 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan Ianis Hagi, Rangers'ta 7 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: İHA

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: Ianis Hagi, Rangers'a transfer oldu
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