Haftaya düşüşle başlayan dolar kuru tekrar yükselişe geçti

Seçim sonrası haftaya düşüşle başlayan dolar kuru öğle saatleri sonrası tekrar yükselişe geçti.

Geçen hafta Cuma gününü 5,82'den tamamlayan dolar, seçim sonrası haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamıştı. Sabah saatlerinde 5,71'den işlem gören kur yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesine gerilemişti. Öğle saatlerinden sonra tekrar yükselişe geçen dolar seçim öncesi bulunduğu seviyelere çıktı. Dolar kuru şu sıralar 5,80'den işlem görürken euro ise 6,61'den alıcı buluyor.

'DOLARDA 5,7550 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından 4 yıllık seçimsiz döneme girildiğini belirtti. Belirsizliğin ortadan kalkması sonrası gözlerin uygulanacak ekonomi politikalarına çevrildiğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in altında kalıcılık olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını, 5,7550'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.