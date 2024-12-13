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Zorunlu trafik sigortasında yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

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Zorunlu trafik sigortasında yeni bir dönem başlıyor. Zorunlu trafik sigortasına ilişkin değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 2025'te, sigorta şirketleri ve tüketiciler arasındaki ilişkiyi düzenleyen bir dizi yeni kural ve düzenlemeler getiriliyor.

Zorunlu trafik sigortasına ilişkin değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2024 yılı Aralık ayında uygulanan azami primlere; taksi, minibüs, otobüs, kamyon ve çekici araç gruplarında yüzde 10, diğer araç gruplarında yüzde 5 eklenerek uygulanacak.

ENGELLİ PRİMLERİNE İNDİRİM

'Engelli Bireylere Kimlik Kartı Verilmesine ve Ulusal Engelli Veri Sistemi Oluşturulmasına Dair Yönetmelik' hükümlerine göre Ulusal Engelli Veri Sisteminde kayıtlı kişiler için ise düzenlenecek sigorta sözleşmelerinin primlerinde yüzde 20'ye kadar indirim uygulanacak.

Resmi Gazete'ye göre yönetmeliğin; 2'nci maddesi 5 Aralık 2024 tarihinden itibaren; yönetmeliğin 3'üncü ve 6'ncı maddeleri ise 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Yönetmeliğin diğer hükümleri ise yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

KAZALARDA TEMİNAT TUTARI YÜKSELTİLDİ

Trafik sigortası poliçesinin iptal edilmesi durumunda, sigorta şirketine ödenecek prim miktarı, poliçenin sonlandığı tarihteki geçerli asgari ücretin yüzde 2'sinden az olmayacak. Bu primin yüzde 80'i acente komisyonu olarak belirlenmiş ve küsuratlı hesaplamalar bir üst tam sayıya yuvarlanacak. Ayrıca, kaza anında oluşan maddi ve manevi hasarlar için teminatlar artırılmış durumda.

Motorlu Araç Sahipleri için araç başına verilen maddi teminatlar 200 bin liraya yükseltildi, diğer sigorta teminatları da artırılarak daha geniş kapsamlı hale getirildi. Yeni düzenleme, trafik sigortası kapsamında daha fazla güvence sağlamayı amaçlıyor.

Zorunlu trafik sigortasında yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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