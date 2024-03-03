Villarreal - Granada maçı hangi kanalda, saat kaçta? Villarreal - Granada maçı nereden izlenir?

3 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Villarreal - Granada maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Villarreal - Granada maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Villarreal - Granada CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Villarreal- Granada maçı hangi kanalda, saat kaçta? Villarreal- Granada maçı ne zaman?

VİLLARREAL - GRANADA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Villarreal ile Granada arasındaki İspanya La Liga maçı, Türkiye'de S Sport Plus ve S Sport kanalları üzerinden canlı olarak izlenebilecek. S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet üzerinden numaralı kanallar aracılığıyla şifreli olarak yayın yapmaktadır. Aynı şekilde S Sport kanalı da Türksat uydusu, Kablo TV (240 numara), Tivibu (73 numara), Turkcell TV+ (77 numara), Vodafone TV (11 numara) üzerinden ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Villarreal-Granada maçı, 03 Mart Pazar günü oynanacak ve mücadele Türkiye saatiyle saat 16:00'da başlayacaktır. Maç, Villarreal'in ev sahipliğindeki Ceramica Stadyumu'nda gerçekleşecektir.