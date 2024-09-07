Victor Osimhen maskesi ne kadar? Osimhen maskesi nasıl alınır, nereden sipariş verilir?

Galatasaray'ın transferi Osimhen ile özdeşleşen siyah maskelerin GS Store'da satışa sunulacağını açıkladı. Bu duyurunun ardından taraftarlar, "Osimhen maskesi fiyatı ne kadar?" sorusuna gündeme geliyor. Nijeryalı golcü, sezon sonuna kadar Süper Lig'de Galatasaray forması giyecek. Victor Osimhen maskesi ne kadar? Detaylar haberimizdedir...

VICTOR OSIMHEN MASKESİ NE KADAR?

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Rizespor ile oynayacağı maç öncesinde, GS Store mağazalarında siyah maskelerin satışa sunulacağını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, taraftarların büyük ilgi gösterdiği siyah maskelerin 349,99 TL fiyatla raflarda olacağını açıkladı. Galatasaray taraftarları, Osimhen ile özdeşleşen bu özel maskelere GS Store üzerinden ulaşabilecek.

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