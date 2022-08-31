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TÜİK Büyüme Oranları: Türkiye ekonomisi yüzde kaç büyüdü? Türkiye ekonomisi büyüme rakamları!

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TÜİK Büyüme Oranları: Türkiye ekonomisi yüzde kaç büyüdü? Türkiye ekonomisi büyüme rakamları!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin geçtiğimiz günlerde sarf ettiği "Kimsenin şüphesi olmasın, ekonomimiz güçlenerek yoluna devam ediyor." ifadeleri ile ekonomide büyümeye işaret etmişti. Bugün TÜİK tarafından büyüme rakamları açıklandı. İşte, TÜİK Büyüme Oranları: Türkiye ekonomisi yüzde kaç büyüdü? Türkiye ekonomisi büyüme rakamları!

TÜİK büyüme oranları merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin geçtiğimiz günlerde sarf ettiği "Kimsenin şüphesi olmasın, ekonomimiz güçlenerek yoluna devam ediyor." ifadeleri ile ekonomide büyümeye işaret etmişti. Bugün TÜİK tarafından büyüme rakamları açıklandı. İşte, TÜİK Büyüme Oranları: Türkiye ekonomisi yüzde kaç büyüdü? Türkiye ekonomisi büyüme rakamları haberimizde...

TÜİK BÜYÜME ORANLARI

Türkiye İstatistik Kurumu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre ekonomi yılın ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdü. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz günlerde "Kimsenin şüphesi olmasın, ekonomimiz güçlenerek yoluna devam ediyor." diyerek büyümeye işaret etmişti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri %26,6, hizmet faaliyetleri %18,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %11,0, sanayi %7,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri %5,3, gayrimenkul faaliyetleri %4,1, diğer hizmet faaliyetleri %1,9 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %1,7 arttı. Tarım, ormancılık ve balıkçılık %2,9 ile inşaat sektörü ise %10,9 azaldı.

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