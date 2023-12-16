2015 yılında Bankalararası Kart Merkezi tarafından kurulan ve günümüzde bazı kuruluşlar tarafından kullanılan Türk kart sistemi Troy, önemli bir iddiayla gündeme geldi. Peki, Troy ismi değişecek mi? Troy yeni ismi ne olacak?

Türk kart sistemi Troy'un isminin değişeceği iddiası gündemde. Değişiklik yapılması durumunda banka kartlarının da yenilenmesi gerekebilir. Troy ismi değişecek mi? Troy yeni ismi ne olacak?

TROY İSMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Türkiye'deki tek yerli kart uygulaması, Akbank'tan Halkbank'a, Aktif Bank'tan Anadolubank'a kadar pek çok finansal kuruluş tarafından kullanılmakta. Bunu kartların üzerinde yer alan Troy'un simgesi ile görebilmek mümkün. Fakat kısa süre önce ortaya çıkan bir iddiaya göre artık "Troy" ismini görmeyeceğiz.

ShiftDelete.Net Kurucusu Hakkı Alkan tarafından X'te (Twitter) paylaşılan bilgilere göre "Troy" markasının değişmesi bekleniyor. Tabii bunun henüz resmi bir bilgi olmadığını belirtmek gerekiyor. Değişiklik yapılması durumunda banka kartlarının da yenilenmesi gerekebilir. Bu da büyük bir maliyet yaratacaktır.

Alkan'ın ilgili paylaşımı şu şekilde;Türkiye'nin ödeme yöntemi "Troy" markasının değişeceği konusunda duyum aldım. Bilinen bir marka olmasının yanı sıra, "Troy" yazan banka kartlarının da değişeceğini hesaba katarsak, çok maliyetli ve zorlu bir süreç bizi bekliyor diyebilirim. Yetkililer keşke bir kez daha düşünse.

TROY AÇILIMI (ANLAMI) NEDİR?

Türkiye'nin ilk ve tek yerli ödeme sistemidir. Kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kart hizmeti sunmaktadır. Troy'un açılımı "Türkiye'nin Ödeme Yöntemi"dir. Türkiye'de Troy Kart kullanarak hem bankalar arası işlemler hem de online alışverişler kolayca gerçekleştirilebilir.

TROY ÖDEME YÖNTEMİ NEDİR, HANGİ BANKAYA AİT, SAHİBİ KİM?

Troy Kart, yerel bir girişim olarak Türkiye'de geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuş bir kart ödeme sistemidir. Türk tüketicileri ve işletmeleri için hızlı ve güvenilir bir ödeme çözümü sunan Troy Kart, yerli ve milli bir kimlik taşır. Bu sayede Türkiye'de finansal işlemler daha bağımsız bir şekilde yürütülebilir hale gelirken, aynı zamanda uluslararası finans şirketlerine olan bağımlılığı azaltmaktadır. Troy Kart, Türk ekonomisinin finansal altyapısını güçlendiren bir adım olarak ön plana çıkmaktadır.

TROY, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş ("BKM") tarafından kurulan ve işletilen bir kartlı ödeme sistemidir. BKM, TROY faaliyetleri için 31 Mart 2016 tarihinde BDDK'dan kartlı sistem kurmak üzere faaliyet izni almıştır. Ayrıca BKM'nin bir diğer faaliyeti olan ödeme sistemi işleticiliği nedeniyle, yürürlükteki yasalar uyarınca 10 Mart 2016 tarihinde TCMB'den de onay alınmıştır.