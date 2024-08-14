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TON Foundation yeni girişimini duyurdu

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TON Foundation'ın (TON Vakfı) önceki üyeleri Ian Wittkopp ve İnal Kardan, girişim sermayesi dünyasında yeni bir döneme adım attı. TON teknolojisi temelli projelere odaklanacak olan TON Ventures, 40 milyon dolarlık açılış fonunu duyurdu. Bu stratejik hamle, Blockchain teknolojisine olan güveni ve bu alandaki potansiyeli gözler önüne seriyor.

TON Vakfı'nın eski üyeleri Ian Wittkopp ve İnal Kardan, kripto dünyasında yeni bir sayfa açtı. İkili, kurdukları TON Ventures için kısa sürede 40 milyon dolarlık bir fon toplamayı başardı. Bu girişim, TON Blockchain teknolojisine dayanan projelere can suyu olmaya hazırlanıyor.

TON Teknolojisine Büyük Yatırım

TON Vakfı'nın eski üyeleri Ian Wittkopp ve İnal Kardan, yeni bir girişim sermayesi şirketi olan TON Ventures'ı kurdu. İkili, şirket için kısa sürede 40 milyon dolarlık bir fon toplamayı başardı.

Wittkopp, fonun oluşum sürecini, "Başlangıçta oldukça informal bir şekilde ilerledik. Son bir ay içinde ise süreci tamamladık. İlerleyen dönemde yeni ortakların katılımıyla fon miktarının artması mümkün." sözleriyle dile getirdi.

TON Accelerator'da direktörlük ve oyun liderliği görevlerini üstlenen Wittkopp ve Kardan, topladıkları bu fonu TON Blockchain teknolojisini kullanan şirketlere yatırım yapmak için kullanacaklarını açıkladı.

Yatırımcıların kimliklerini açıklamaktan kaçınan Wittkopp, "Çoğunlukla TON ekosisteminin uzun vadeli büyümesine destek olmak isteyen özel yatırımcılar var aramızda." dedi.

TON Ventures, merkeziyetsiz finans (DeFi), oyun, reklam/pazarlama ve düzenlenmiş finansal ürünler gibi alanlarda faaliyet gösteren erken aşama projelere odaklanacak. Şirket şu an Catizen, Tradoor ve Evaa Protocol gibi bir düzineden fazla girişime destek veriyor. Ortalama yatırım miktarı 500 bin doların altında olsa da Wittkopp daha büyük ve stratejik anlaşmaların da gündemde olduğunu belirtti.

Wittkopp, Telegram'ın 900 milyon civarındaki aylık aktif kullanıcı sayısının TON ekosistemi için büyük bir avantaj olduğunu vurguladı. Wittkopp, TON tabanlı oyunlarda bot varlığının genel bir sorun olduğunu da kabul etti. Wittkopp botlar konusunda yaptığı açıklamada "Vakıf, botları tespit etmek ve verileri temizlemek için yoğun çaba sarf ediyor. Ortalama bot oranı yüzde 20'yi aşmıyor fakat bu oran projeden projeye değişebiliyor." ifadelerini kullandı.

TON ekosisteminin geleceğine dair iyimser olan Wittkopp, "Özellikle Telegram ve TON Blockchain ağının yaygınlaşmasının ilk dalgasının ardından, milyar dolarlık şirketler göreceğimize inanıyorum." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Blockchain

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