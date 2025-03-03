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TAM ALTIN FİYATLARI: Altında son durum ne? Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

TAM ALTIN FİYATLARI: Altında son durum ne? Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
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?ABD'nin Çin'e uyguladığı ek gümrük tarifeleri ve Çin'in buna karşı aldığı ekonomik önlemler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oluyor. Bu gelişmeler, 3 Mart 2025 itibarıyla altın fiyatlarında kayda değer değişimlere yol açtı. Peki, tam altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL oldu? İşte, güncel altın fiyatlarında son durum…

Küresel piyasalarda son dönemde meydana gelen gelişmeler, altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle ABD'nin Çin'e yönelik uyguladığı ek gümrük vergisi kararları ve Çin'in buna karşılık aldığı ekonomik tedbirler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oluyor. Küresel ekonomide artan belirsizlikler, altın fiyatlarında gözle görülür artışlara neden oluyor. Peki, 3 Mart 2025 tarihi itibarıyla altın piyasasında son durum nedir? Tam altın kaç TL oldu? Güncel altın fiyatları ne durumda? İşte, altın piyasasındaki en son gelişmeler ve detaylar...

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Tam altın saat 12:59 itibariyle yüzde 0,51 artarak 21740,88'den işlem görüyor.

TAM ALTIN FİYATLARI: Altında son durum ne? Cumhuriyet altını ne kadar oldu?Güncel altın fiyatları

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını saat 12:59 itibariyle yüzde 0,50 artarak 22681,17 'den işlem görüyor.

TAM ALTIN FİYATLARI: Altında son durum ne? Cumhuriyet altını ne kadar oldu?Tam altın fiyatları

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat altını saat 12:59 itibariyle yüzde 0,50 artarak 23367,45'den işlem görüyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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