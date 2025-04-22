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SURVIVOR KİM ELENDİ? Survivor'da elenen isim kim oldu?

SURVIVOR KİM ELENDİ? Survivor'da elenen isim kim oldu?
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Survivor kim elendi sorusu, yarışmayı yakından takip eden izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Her hafta büyük bir heyecana sahne olan Survivor'da bu hafta da elenen yarışmacı merak konusu oldu. Survivor kim elendi sorusunun cevabı, ada konseyinde yaşanan kritik anlar sonrasında netleşti.

Bu hafta da Survivor kim elendi sorusu yanıt buldu ve yarışmacılar ile izleyiciler duygusal anlar yaşadı. Rekabetin her geçen gün daha da kızıştığı Survivor'da, elenen isim programın sonunda yapılan açıklamayla belli oldu. Survivor kim elendi sorusu özellikle düellolar sonrasında önem kazandı. Peki Survivor kim elendi, bu hafta adaya kim veda etti? İşte tüm yaşananlar...

SURVIVOR'DA ELENEN İSİM KİM OLDU?

Survivor kim elendi sorusu bu hafta da yanıtını buldu ve adaya veda eden isim resmen açıklandı. Her hafta olduğu gibi, bu hafta da elenen yarışmacının ardından adada büyük bir boşluk oluştu. Survivor kim elendi sorusu etrafında dönen bu büyük rekabet, yarışmanın heyecanını katlayarak sürdürüyor.

SURVIVOR KİM ELENDİ? Survivor'da elenen isim kim oldu?Survivor kim elendi?

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor All Star 2025'te Sedat ile çıktığı düello finalini kaybeden Batuhan adaya veda etti.

SURVIVOR KİM ELENDİ? Survivor'da elenen isim kim oldu?Survivor kim elendi?

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Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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