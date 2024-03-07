Survivor Allstar'da haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan tarafın hangi takım olduğu, eleme adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor kim elendi? 7 Mart Perşembe Survivor'da kim elendi

DÜN AKŞAM NELER YAŞANDI?

Survivor All Star iletişim ödülünü kazanan takım çarşamba akşamı netlik kazandı. TV8'de seyirci karşısına çıkan Survivor'da takımlar bu kez iletişim ve yiyecek ödülü için performans gösterdi. Haftanın en duygusal oyununda, Murat Ceylan kazanan takımın menemen yemeği kazanacağını ve sevdiği bir arkadaşıyla da konuşabileceğini açıkladı. Kıran kırana mücadelenin ekranlara geldiği bölümde, iletişimi mavi takım elde etti. Peki, Survivor ödülü kim kazandı? İşte, Survivor All Star ödülü kazanan takım ve son bölümde yaşananlar.

Survivor All Star'da sezonun ikinci iletişim oyunu oynandı. İlk iletişim oyununu 8-6'lık skorla Mavi Takım kazanmıştı. Oynanan ikinci oyunda da iki turun sonucunda Mavi Takım kazandı.

7 Mart SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

Gerçekleşen dokunulmazlık oyunları sonrasında, bu haftanın eleme adayları Hakan, Mustafa Kemal, Yaman ve Batuhan oldu.



SURVİVOR KİM ELENDİ?

Bügünkü oyunlar henüz sona ermedi.