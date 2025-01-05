SURVIVOR KİM ELENDİ? 4 Ocak Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor yeni bölüm tanıtımı izle!

Survivor kim elendi? 4 Ocak akşamı Survivor'da yapılan eleme konseyi, heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışmanın sıkı takipçileri, adaya veda eden ismi merakla beklerken, konseye damga vuran gelişmeler dikkat çekti. Eleme gecesi, yarışmacılar arasındaki rekabetin ne kadar yoğun olduğunu bir kez daha gösterdi. Survivor'da kim elendi? sorusu, eleme sonrasında sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Peki, 4 Ocak Survivor'da elenen isim kim oldu?

4 OCAK SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2025 All Star, 1 Ocak 2025'te başladı. Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında kıyasıya mücadeleler devam ediyor. Survivor'da ödül oyununu kazanan taraf 12'ye 6 skorla All Star takımı oldu.

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor'un heyecan dolu dokunulmazlık oyunlarının ardından, eleme potasına giren isimler Dilşah, Tuğba, Kübra ve Göksu oldu.

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