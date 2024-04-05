Üye Girişi
Haberler

Survivor kim elendi? 4 Nisan Perşembe Survivor'da kim elendi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor Allstar'da haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan tarafın hangi takım olduğu, eleme adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor kim elendi? 4 Nisan Perşembe Survivor'da kim elendi

4 Nisan SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?
SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım ada konseyinde ilk eleme adayını belirlediler. İlk eleme adayı Hakan oldu.

Survivor kim elendi? 4 Nisan Perşembe Survivor'da kim elendi?

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ikinci eleme adayı kırmızı takımdan Sercan oldu.

Survivor kim elendi? 4 Nisan Perşembe Survivor'da kim elendi?

SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 3. eleme adayı mavi takımdan Poyraz oldu.

Survivor kim elendi? 4 Nisan Perşembe Survivor'da kim elendi?

4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 4. eleme adayı Özgür oldu.

Survivor kim elendi? 4 Nisan Perşembe Survivor'da kim elendi?

4 Nisan Perşembe DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI?

Düello sonucunda yarışmaya veda eden isim Poyraz oldu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Televizyon Gündem Spor Haberler

Bakmadan Geçme

5 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 5 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 5 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Survivor kim elendi? 4 Nisan Perşembe Survivor'da kim elendi? 5 Nisan 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 5 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 5 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 5 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 5 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 5 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Güroymak Belediye Başkanı kim oldu? Güroymak'ta seçimi kim kazandı? Poyraz elendi mi? Survivor Poyraz elendi mi 5 Nisan Cuma? Sercan elendi mi? Survivor Hakan elendi mi 5 Nisan Cuma? Başakşehir Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Başakşehir BJK maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title