Survivor kim elendi? 4 Nisan Perşembe Survivor'da kim elendi?

Survivor Allstar'da haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan tarafın hangi takım olduğu, eleme adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor kim elendi? 4 Nisan Perşembe Survivor'da kim elendi

4 Nisan SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım ada konseyinde ilk eleme adayını belirlediler. İlk eleme adayı Hakan oldu.

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ikinci eleme adayı kırmızı takımdan Sercan oldu.

SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 3. eleme adayı mavi takımdan Poyraz oldu.

4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 4. eleme adayı Özgür oldu.

4 Nisan Perşembe DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI?

Düello sonucunda yarışmaya veda eden isim Poyraz oldu.