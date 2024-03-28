Survivor kim elendi? 28 Mart Perşembe Survivor'da kim elendi?

28 Mart SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

Yeni bölümde eleme düellosu öncesinde yarışmacılar kahvaltı ödülü için kıyasıya yarışacaklar. 8'e ulaşan ilk takım ödülün sahibi olacak. Survivor'da bu hafta kadın elemesi gerçekleştirilecek. Aleyna, Aysu, Berna ve Merve ise eleme adayları arasında bulunuyor.

Ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen isim henüz netleşmedi.