Survivor kim elendi? 22 Şubat Cuma Survivor'da kim elendi?

Survivor Allstar'da haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan tarafın hangi takım olduğu, eleme adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor kim elendi? 22 Şubat Perşembe Survivor'da kim elendi

DÜN AKŞAM NELER YAŞANDI?

Survivor'da haftanın 4. ve son dokunulmazlık oyunu için mücadele tamamlanmıştı. Bu akşam ise ödül oyunu için yarışmacılar görülmemiş bir mücadele içine girdiler. Ödül ise şişte tavuk piliç oldu. Ayrıca Zaferin Rengi filmini izleme şansına sahip oldular. Galibiyeti alan takım ödülün sahibi oldu. Çok zor bir parkuru atlatan yarışmacılar adeta kıran kırana mücadele ettiler. Ödül oyununu kazanan 12-9'luk skorla Kırmızı Takım oldu.

Brezilyalı eski efsane futbolcu Ronaldinho, Survivor'a katıldı. Ronaldinho, Survivor All Star'a Ilıcalı'nın düzenleyeceği ayak voleybolu için geldi ve yarışmacılara da kumda futbol heyecanı yaşattı. Karşılaşmada takımlar Ronaldinho ve Acun Ilıcalı'ya karşı Sercan ve Yasin şeklinde oluştu. Maçı 15-12 skorla Ronaldinho-Acun Ilıcalı çifti kazandı.

22 ŞUBAT SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?



SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor All Star'da 22 Şubat Perşembe günü gerçekleşen yayında, düelloda karşı karşıya gelen Hakan, Mustafa Kemal, Bozok ve Dora dörtlüsünden bir kişi adaya veda eden isim olacak.

Survivor'da bu akşam elenen isim henüz açıklanmadı.