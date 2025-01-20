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Survivor kim elendi? 19 Ocak Pazar Survivor'da hangi isim elendi?

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Survivor 19 Ocak Pazar gecesi kim elendi? İzleyicilerin heyecanla takip ettiği yarışmada, elenen isim belli oldu. Haftalar süren zorlu mücadeleler sonrasında, bu haftanın vedası herkesi şaşırttı. Survivor kim elendi sorusu, yarışmayı yakından izleyenlerin en çok merak ettiği konular arasında yer aldı.

Eleme gecesi, hem duygusal hem de heyecan dolu anlara sahne oldu. Takımlar arasındaki çekişme hız kesmeden devam ederken, Survivor'da hangi isim elendi sorusu gündeme damgasını vurdu. Bu hafta elenen yarışmacı, yarışmanın dinamiklerini nasıl etkileyecek? Yarışmanın bu haftaki eleme sonuçları, performansların yanı sıra izleyici oylamalarıyla belirlendi. Survivor kim elendi sorusunun cevabı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, Survivor kim elendi? 19 Ocak Pazar Survivor'da hangi isim elendi?

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Yarışmaya veda eden isim Kaan oldu.

Survivor kim elendi? 19 Ocak Pazar Survivor'da hangi isim elendi?

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

All Star takımı ada konseyinde eleme adayı belirlemek zorunda kaldı ve Batuhan Gökgöz eleme adayı olarak seçildi. Son durumda, eleme adayları Melih, Kaan, Batuhan ve Doğuş olmuştu.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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