SURVIVOR KİM ELENDİ? 16 Mart 2025 Pazar Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

16 Mart 2025 Pazar akşamı, Survivor All Star'da heyecan doruktaydı. Eleme potasında yer alan Asena ve Elif, adada kalabilmek için düello oyununda karşı karşıya geldi. Aynı gece, takımlar ilk dokunulmazlık mücadelesi için parkura çıktı. Peki, Survivor'da kim elendi ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Eleme gecesinde, Asena ve Elif arasında gerçekleşen düello oyunu nefes kesti. Her iki yarışmacı da adada kalabilmek için tüm güçlerini ortaya koydu.

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da 16 Mart 2025 tarihinde Asena elendi. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı.