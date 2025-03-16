Husilerden ABD'ye misilleme! Uçak gemisine saldırdılar

ABD'nin saldırılarına Husilerin yanıtı sert oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
Cevdet Yılmaz, Suriye'ye geri dönüş yapanların sayısını açıkladı

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
ABD Savunma Bakanı: Yemen'deki saldırılar devam edecek

Saldırılara başlayan ABD'den Yemen sinyali

SURVIVOR KİM ELENDİ? 16 Mart 2025 Pazar Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

SURVIVOR KİM ELENDİ? 16 Mart 2025 Pazar Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

16 Mart 2025 tarihinde Survivor All Star'da yaşanan heyecanlı gelişmeler merak ediliyor. Hangi takımın dokunulmazlığı kazandığı ve kimin elendiği araştırılıyor. Peki, Survivor'da kim elendi?

16 Mart 2025 Pazar akşamı, Survivor All Star'da heyecan doruktaydı. Eleme potasında yer alan Asena ve Elif, adada kalabilmek için düello oyununda karşı karşıya geldi. Aynı gece, takımlar ilk dokunulmazlık mücadelesi için parkura çıktı. Peki, Survivor'da kim elendi ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Eleme gecesinde, Asena ve Elif arasında gerçekleşen düello oyunu nefes kesti. Her iki yarışmacı da adada kalabilmek için tüm güçlerini ortaya koydu.

SURVIVOR KİM ELENDİ? 16 Mart 2025 Pazar Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da 16 Mart 2025 tarihinde Asena elendi. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Bakanlık ünlü bal markasını ifşa etti! Vatandaşa "zehir" yedirmişler
img

Galatasaray'a imza atması an meselesi
img

İşte Halk TV ile yollarını ayıran gazetecilerin yeni adresi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez ortalığı karıştıracak paylaşım

Galatasaray'dan ortalığı karıştıracak paylaşım
Fenerbahçe-Samsunspor maçı biter bitmez saha karıştı! Futbolcular birbirine girdi

Maç biter bitmez saha karıştı! Futbolcular birbirine girdi
Bulgaristan ve Yunanistan'da etkili olan dolu Türkiye'ye geliyor

Uzmanlar Türkiye için tarih verdi
Halk TV'den ayrılan gazetecilerin yeni adresi belli oldu

İşte Halk TV ile yollarını ayıran gazetecilerin yeni adresi
Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı

2 Türk kadını gittikleri ülkede hayatlarının kabusunu yaşadı
Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti

Tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.