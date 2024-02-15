Survivor kim elendi? 15 Şubat Perşembe Survivor'da kim elendi?
Survivor kim elendi sorusunun yanıtı, Survivor takipçilerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Survivor eleme adayları kim? 15 Şubat Perşembe Survivor potada kimler var?
Survivor Allstar'da haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan tarafın hangi takım olduğu, eleme adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor kim elendi? 15 Şubat Perşembe Survivor'da kim elendi?
SURVİVOR'DA RENKLİ ANLAR
Geçtiğimiz haftalarda dans yarışmasını kazanan yarışmacılar bu hafta Rio Karnavalı'na gittiler. Yarışmacılar büyük bir keyif alırken renkli görüntüler ekranlara yansıdı.
Hafta boyunca ada konseyinde 4 eleme adayı belirlendi. Kadın elemesinin gerçekleşeceği bu haftada bu dört isim düellolarda karşı karşıya gelecek. Düellodan çıkanlar adada kalmayı garantilerken en son düelloyu kaybeden isim Survivor'a veda edecek.
15 ŞUBAT SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?
- Aysu
- Aleyna
- Sahra
- Pınar
15 ŞUBAT PERŞEMBE SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
15 Şubat Perşembe Survivor'da elenen isim henüz açıklanmadı.