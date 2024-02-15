Survivor kim elendi? 15 Şubat Perşembe Survivor'da kim elendi?

Survivor Allstar'da haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan tarafın hangi takım olduğu, eleme adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor kim elendi? 15 Şubat Perşembe Survivor'da kim elendi?

SURVİVOR'DA RENKLİ ANLAR

Geçtiğimiz haftalarda dans yarışmasını kazanan yarışmacılar bu hafta Rio Karnavalı'na gittiler. Yarışmacılar büyük bir keyif alırken renkli görüntüler ekranlara yansıdı.

Hafta boyunca ada konseyinde 4 eleme adayı belirlendi. Kadın elemesinin gerçekleşeceği bu haftada bu dört isim düellolarda karşı karşıya gelecek. Düellodan çıkanlar adada kalmayı garantilerken en son düelloyu kaybeden isim Survivor'a veda edecek.

15 ŞUBAT SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

Aysu

Aleyna

Sahra

Pınar

15 ŞUBAT PERŞEMBE SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

15 Şubat Perşembe Survivor'da elenen isim henüz açıklanmadı.