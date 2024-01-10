Survivor kim elendi? 10 Ocak Çarşamba kim gitti?
1 Ocak'ta ekrana gelen olan Survivor All Star 2024'ten heyecan devam ediyor. Nefes kesen oyunların oynandığı yarışmada eleme heyecanı yaşanıyor. Peki, Survivor kim elendi? 10 Ocak Çarşamba kim gitti?
Kıran kırana mücadelenin yaşandığı Survivor All Star 2024'te eleme oyunu heyecanı yaşanıyor. Peki, Survivor kim elendi?
TAKIMLAR
MAVİ TAKIM
• Nefise Karatay
• Seda Ocak
• Begüm Yücetan
• Sahra Işık
• Seda Aktuğlu
• Damla Can
• Hakan Hatipoğlu
• Yiğit Poyraz
• Yasin Obuz
• Özgür Tetik
• Yunus Emre
• Ogeday Girişken
KIRMIZI TAKIM
• Pınar Saka
• Merve Aydın
• Nagihan Karadere
• Gizem Memiç
• Aleyna Kalaycıoğlu
• Berna Canbeldek
• Doğukan Manço
• Furkan Kızılay
• Ersin Korkut
• Sercan Yıldırım
• Turabi
• Bozok Gören
• Nihat Altınkaya
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bugün ödül oyununu Mavi Takım kazandı.
10 OCAK ÇARŞAMBA SURVİVOR KİM ELENDİ?
Bugün elenen isim henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz