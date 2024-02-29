Survivor Allstar'da haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan tarafın hangi takım olduğu, eleme adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor eleme adayları kim, potada kimler var?

DÜELLO EŞLEŞMELERİ

Survivor'da heyecan dolu bir düello başlıyor! Eleme potasında eşleşmeler netleşti ve bu akşam adada kalma mücadelesi başlıyor. İlk karşılaşmada Aleyna ve Begüm karşı karşıya gelecek. Oyun seçme hakkı ise yüksek yüzdesiyle Aleyna'nın olacak. Bu kritik düello, her iki yarışmacının da hayatta kalma isteğiyle dolu bir mücadeleye sahne olacak. Kimin galip geleceği ve adaya veda edecek olan ismin hangisi olacağı ise merakla bekleniyor.

Survivor'da ikinci eşleşme de bu kez Pınar ile Gizem karşı karşıya gelecek. Oyun seçme hakkı ise Pınar'ın elinde olacak. Bu kritik düello, adada kalma mücadelesinde büyük önem taşıyor. Eleme potasında yer alan Aysu'nun eşleşeceği isim henüz netleşmedi. Ancak, bu akşam gerçekleşecek düello sonrasında belirlenmesi bekleniyor. Aysu'nun karşılaşacağı rakibin kim olacağı merakla beklenirken, her iki yarışmacının da adada kalma mücadelesi büyük bir heyecanla takip ediliyor.

29 ŞUBAT SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

Bu haftanın eleme adayları Pınar, Aleyna, Aysu, Gizem ve Begüm olarak belirlendi. Kimin hayallerine veda edeceği ve adaya veda edecek ismin hangisi olacağı büyük bir merak konusu haline geldi. Herkes, bu kıran kırana mücadelede hangi yarışmacının ayakta kalacağını ve kimin Survivor macerasının sona ereceğini görmek için sabırsızlanıyor.