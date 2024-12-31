Üye Girişi
Haberler
Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
"Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz"
Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
2025 yılında zamlanacak ürün ve hizmetler belli oldu
İşte 2024 yılında hafızalara kazınan 28 olay
İşte 2024'ün geride bıraktıkları

Survivor Ayşe kimdir? Ayşe Yüksel kaç yaşında, nereli, evli mi, instagram hesabı ne, daha önce şampiyon oldu mu?

Survivor Ayşe kimdir? Ayşe Yüksel kaç yaşında, nereli, evli mi, instagram hesabı ne, daha önce şampiyon oldu mu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor 2025 yarışmacıları arasında ön plana çıkan Ayşe Yüksel, sadece yarışma performansıyla değil, aynı zamanda özel hayatı ve kişisel bilgileriyle de merak uyandırıyor. Ayşe Yüksel'in yaşadığı yer, yaş, medeni durumu ve sosyal medya hesabı gibi bilgiler, izleyicilerin ilgisini çekiyor. İşte Ayşe Yüksel hakkında merak edilen tüm detaylar...

Survivor 2025 yarışmacıları arasında öne çıkan Ayşe Yüksel, yarışma performansı ve özel hayatıyla gündem oldu. Ayşe Yüksel'in kim olduğu, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu, evli olup olmadığı ve instagram hesabı hakkındaki bilgiler merak konusu. İşte Ayşe Yüksel hakkında tüm detaylar...

SURVİVOR AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce'de doğmuştur. Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören Yüksel, spora olan ilgisiyle dikkat çeken bir isimdir. Çocuk yaşlardan itibaren farklı spor branşlarıyla ilgilenmiştir.

Ayşe Yüksel, ortaokulda masa tenisi eğitimi almış, 7. sınıfta haltere başlamış ve gençler kategorisinde Türkiye 3.'sü olmuştur. Halterdeki başarısını bir yıl sürdürdükten sonra voleybola yönelmiş ve mahalli ligde 6 yıl boyunca voleybol oynamıştır. Voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başlamış ve 4 yıldır bu alanda aktif olarak çalışmaktadır. Üniversitede bir yıl futsal oynayan Yüksel, ayrıca yüzme dersleri alarak sporculuk kariyerini çeşitlendirmiştir.

SURVİVOR AYŞE YÜKSEL HANGİ YILLAR YARIŞTI?

Ayşe Yüksel, 2020 Survivor'da Gönüllüler takımında yarışarak dikkat çeken başarılı kadın yarışmacılardan biri oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Putin'in kayyum atadığı Türk devinden açıklama var
img

Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı
img

Erdoğan'dan iki parti liderine telefon! Yeni yıllarını kutladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni yıla saatler kala binlerce İstanbullu, Taksim'e akın etti
Adım atacak yer kalmadı! Yeni yıla saatler kala insan seli
İstenmeyen gelinden yeni paylaşım
İstenmeyen gelinden yeni paylaşım
Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! 'Baban görmesin' yorumları yapılıyor
Mahmut Tuncer görmesin
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke

Son Dakika Haberleri

O Ses Türkiye sunucusu Saadet kimdir? 2025 Saadet Özsırkıntı kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye Ebru Gündeş neden yok 2025? O Ses Türkiye Murat Boz neden yok 2025? O Ses Türkiye Ezgi Mola takımında kimler var? O Ses Türkiye Seda Sayan neden yok 2025? O Ses Türkiye jürisi Ezgi Mola kimdir? Ezgi Mola kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? O Ses Türkiye Beyazıt Öztürk takımında kimler var? O Ses Türkiye jürisi Beyazıt Öztürk kimdir? Beyazıt Öztürk kaç yaşında nereli? O Ses Türkiye Hadise takımında kimler var? O Ses Türkiye jürisi Hadise kimdir? Hadise, kaç yaşında nereli? O Ses Türkiye jürisi Athena Gökhan kimdir? Gökhan Özoğuz, kaç yaşında nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.