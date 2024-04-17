Solana Vakfı Ödüllendirme Önerisi ile Tıkanıklığı Aşmayı Planlıyor

Solana'nın yüksek işlem başarısızlığı oranı, platformun önemli bir sorunu haline geldi. Bu soruna çözüm bulmak isteyen Ore projesinin oluşturucusu Hardhat Chad, test ağında kullanıcı katılımını artırmak için SOL tokenlarıyla ödüllendirme önerisinde bulundu. Hardhat Chad'in bu teklifi kripto topluluğunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Solana Vakfı Ödül Planını Gündeme Taşıyor

Solana Vakfı'nın test ağını canlandırmak için ödül dağıtması gerektiğini savunan Ore projesinin yaratıcısı Hardhat Chad, bu öneriyi Solana'nın yüzde 75 oranında işlem başarısızlığı yaşamasının ardından dile getirdi. Chad, bir paylaşımında, Solana platformunun kullanıcıları yeni teknolojileri test etmeye teşvik etmek istiyorsa, bu doğrultuda SOL tokenleri ile ödüllendirmeler yapılması gerektiğini vurguladı. Hardhat Chad, bu sayede kullanıcıların aktif katılımının sağlanacağını ve platformun daha verimli hale geleceğini savundu.

Chad'in önerisine karşı çıkanlar da oldu. Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinde TheSoftwareJedi isimli bir kullanıcı, Chad'e vakfın güvenini kazanması gerektiğini, bunun için de kendi projelerine odaklanması tavsiyesinde bulundu. Kullanıcı ayrıca vakıftan özerk olarak fon sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Buna karşın Chad, vakıftan fon aramadığını, amacının bir kripto para birimi oluşturmak olduğunu belirtti. Chad, test ağında spam botlarının oluşturulması konusunda yeniden düşünülmesi gerektiğini ifade etti. Kısa bir süre önce Solana'nın ve Ore'nin geleceği için madencilik faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini sosyal medyada duyuran Chad, ağda yaşanan son zorluklar ve bir akıllı sözleşme çerçevesine duyulan ihtiyacı vurguladı.

Ore projesi, PoW token dağıtım mekanizması kullanarak, Solana'nın hızlı işlem kapasitesiyle güvenlik sağlama denemesi yapıyor. Proje, ağdaki yüksek başarısız işlem oranına ve meme kripto para birimi çılgınlığına neden olan etmenlerden biri olarak görülüyor. Son olarak Solana geliştiricileri ise ağ tıkanıklığını çözmek amacıyla yeni güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Bu geliştirmelerin, gelecek versiyonlarda da devam edeceği açıklandı.