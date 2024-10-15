ŞOK AKTÜEL16 - 22 EKİM KATALOĞU ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi!

Şok 16- 22 Ekim kataloğu yayınlandı. ŞOK marketlerinin haftalık aktüel katalogları, alışveriş yapanlara çeşitli indirim ve kampanyalarla cazip fırsatlar sunuyor. Bu hafta, ŞOK mağazalarında kırtasiye ürünleri de yer alacak. ŞOK'un bu hafta mağazalarda sunduğu ürünler ve fiyatları hakkında detaylı bilgi almak ve tüm aktüel ürünleri görmek için haberimizi takip edebilirsiniz. ŞOK'un katalog ürünleri arasında neler var ve fiyat listesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için yazımıza göz atabilirsiniz.

ŞOK AKTÜEL16 - 22 EKİM KATALOĞU