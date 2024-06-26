ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 26-30 Haziran | ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi!
26 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında ŞOK marketlerde indirimli olacak ürünlerin listesi yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimde olacak, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğu, her hafta belirli günlerde yayınlanırken, vatandaşlar ihtiyaçları için 'ŞOK'ta ne var, ne kadar?' sorularına yanıt arıyor. İşte, ŞOK'ta bu hafta indirimde olacak ürünler ve fiyatları...
26 Haziran - 2 Temmuz ŞOK kataloğu yayınlandı. ŞOK'a gelecek ürünler de belli oldu. Peki ŞOK'a gelen ürünler neler, ŞOK haftanın belirli günleri müşterilerine indirimli ürünler sunuyor. ŞOK 26 Haziran - 2 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Vatandaşlar ihtiyaçları için ŞOK'da ne kadar? ŞOK'da ne var? ŞOK'da fiyatı ne kadar? sorularına yanıt arıyor. ŞOK'da her hafta haftanın belirli günleri için indirim kataloğu yayınlanıyor. Peki, ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 26 Haziran - 2 Temmuz ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK'a gelecek ürünler ve ŞOK fiyat listesi! haberimizde...
ŞOK 26 HAZİRAN - 2 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İşte ŞOK aktüel: