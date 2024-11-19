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ŞOK 20 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'ta neler var? Bugün ŞOK'ta hangi indirimli ürünler olacak?

ŞOK 20 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'ta neler var? Bugün ŞOK'ta hangi indirimli ürünler olacak?
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ŞOK marketler zinciri, 20 Kasım için indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. Müşteriler, bugün hangi ürünlerin indirimde olacağını kataloğu inceleyerek öğrenebilirler. Peki, ŞOK'ta neler var? Bugün ŞOK'ta hangi indirimli ürünler olacak? İşte detaylar!

ŞOK marketler zinciri, 20 Kasım tarihli indirimli ürünler kataloğunu yayınlayarak alışveriş severler için cazip fırsatlar sunuyor. Bugün, birçok üründe indirim yapılmış durumda ve bu durum, müşterilerin dikkatini çekiyor. Katalogda yer alan ürünler arasında gıda, temizlik malzemeleri ve kişisel bakım ürünleri gibi çeşitli kategorilerde fırsatlar bulunuyor. Özellikle günlük ihtiyaçları karşılamak isteyenler için indirimler, bütçe dostu alışveriş imkanı sağlıyor. ŞOK'un bu indirimli ürünleri, hem yerel hem de ulusal markaların ürünlerini içeriyor, bu da alışveriş yapmayı daha da keyifli hale getiriyor. Peki, 20 KasımŞOK'ta neler var? Bugün ŞOK'ta hangi indirimli ürünler olacak?

ŞOK 20 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

ŞOK 20 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'ta neler var? Bugün ŞOK'ta hangi indirimli ürünler olacak?

ŞOK 20 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'ta neler var? Bugün ŞOK'ta hangi indirimli ürünler olacak?

ŞOK 20 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'ta neler var? Bugün ŞOK'ta hangi indirimli ürünler olacak?

ŞOK 20 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'ta neler var? Bugün ŞOK'ta hangi indirimli ürünler olacak?

ŞOK 20 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'ta neler var? Bugün ŞOK'ta hangi indirimli ürünler olacak?

ŞOK 20 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'ta neler var? Bugün ŞOK'ta hangi indirimli ürünler olacak?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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