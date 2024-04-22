Shiba Inu, TREAT Token ile 12 Milyon Dolar Topladı

Popüler kripto para birimi Shiba Inu, yeni çıkaracağı TREAT token için büyük bir yatırım başarısına imza attı. Global risk sermayesi firmalarından oluşan yatırımcı grup, bu yeni girişime 12 milyon dolarlık destek verdi.

Shiba Inu Yenilikçi Adımlarla Piyasayı Hareketlendiriyor

Popüler kripto para birimi Shiba Inu, henüz piyasaya sürülmemiş yeni tokenı TREAT için bir finansman turu düzenledi. Düzenlenen turla birlikte Shiba Inu, ABD dışından katılan risk sermayesi firmalarından 12 milyon dolar toplamayı başardı. Yatırım yapanlar arasında Polygon Ventures, Mechanism Capital, Big Brain Holdings, Shima Capital, Animoca Brands, Morningstar Ventures, Woodstock Fund, DWF Ventures, Stake Capital ve Comma 3 Ventures gibi önemli isimler yer aldı.

Shiba Inu'nun baş geliştiricisi ve aynı zamanda Shytoshi Kusama olarak da tanınan kişi konu hakkında yaptığı açıklamada, bu turda ABD merkezli olmayan yatırımcılarla çalıştıklarını belirtti. Kusama, yatırımcıların tam isimlerinin gizlilik nedeniyle açıklanamayacağını ifade etti. Geliştirici, fon toplama sürecine birkaç ay önce başladıklarını ve işlemleri bu ay itibariyle tamamladıklarını açıkladı. Turun değerlemesi hakkında bilgi vermeyi reddeden Kusama, konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağın, toplanan miktarların dilimler halinde sırasıyla 75 milyon dolar, 100 milyon dolar ve 200 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirttiğini dile getirdi.

Son olarak Kusama, finansman turunun hem tohum öncesi hem de tohum aşamalarını kapsadığını sözlerine ekledi.