Şennur Demir kimdir? Dünya Boks Şampiyonu Şennur Demir kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şampiyonlukları neler? Hayatı ve biyografisi! - Haberler

Milli boksör Şennur Demir 2022 dünya şampiyonu oldu. Spor severler, Şennur Demir kimdir? Boks Şampiyonu Şennur Demir kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şampiyonlukları neler? merak etti. Peki, Şennur Demir kimdir?

ŞENNUR DEMİR KİMDİR?

Şennur Demir (10 Ağustos 1982, Bartın), Türk boksör.

Şennur Demir doğum tarihi : 10 Ağustos 1982

10 Ağustos 1982 Şennur Demir kaç yaşında : 39 yaşında

39 yaşında Şennur Demir nereli : Bartın

Bartın Şennur Demir mesleği ne : Boksör

Kazakistan'ın Astana kentinde düzenlenen 2016 Kadınlar Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda artı 81 kiloda bronz madalya kazandı.

Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde düzenlenen 2018 Kadınlar Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda artı 81 kilo finalinde ringe çıkan Şennur Demir, Çinli Xiaoli Yang ile karşılaştı ve rakibine yenilerek gümüş madalya kazandı.

Şennur Demir, 2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda dünya şampiyonu oldu.

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