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Samet Akaydın - Gönül Dağı Asuman sevgili mi (Hazal Çağlar)?

Samet Akaydın - Gönül Dağı Asuman sevgili mi (Hazal Çağlar)?
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Gönül Dağı'yla ismini duyuran Hazal Çağlar ve milli futbolcu Samet Akaydın bir süredir birliktelik yaşıyordu. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan çiftten aylar sonra ilk fotoğraf geldi. Samet Akaydın - Gönül Dağı Asuman sevgili mi (Hazal Çağlar)?

Süper Lig devi Fenerbahçe'de taraftarların eleştirilerine maruz kalan Samet Akaydın ve Gönül Dağı dizisinde belediye başkanının kızı Asuman'ı canlandıran Hazal Çağlar'dan aylar sonra ilk fotoğraf geldi. Uzun zamandır gözlerden uzak olan ikili romantik pozlarla ilişkilerini duyurdular. Samet Akaydın - Gönül Dağı Asuman sevgili mi?

SAMET AKAYDIN - GÖNÜL DAĞI ASUMAN SEVGİLİ Mİ?

Bu sezon Fenerbahçe'ye dönen ve performansıyla taraftarlardan eleştiri alan Samet Akaydın'la birlikte olduğu ortaya çıkan, Hazal Çağlar ikilisinden ilk fotoğraf geldi.

Samet Akaydın sosyal medya hesabında Hazal Çağlar'la ilk fotoğrafını paylaştı. Hazal Çağlar da sosyal medya hesabında milli futbolcuyu ismini yazıp kalp ekleyerek paylaştı.

İşte o kareler;

Samet Akaydın - Gönül Dağı Asuman sevgili mi (Hazal Çağlar)?

Samet Akaydın - Gönül Dağı Asuman sevgili mi (Hazal Çağlar)?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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