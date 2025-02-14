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Pi Coin ne zaman borsaya girecek?

Pi Coin ne zaman borsaya girecek?
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Kripto para birimi olan Pi Coin'in borsaya giriş tarihi hala belirsiz. Kullanıcılar tarafından büyük ilgi gören ve değerlenmesi beklenen Pi Coin'in borsaya girişi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu durum, kripto para yatırımcıları arasında merak uyandırıyor. Pi Coin ne zaman borsaya girecek?

Kripto para birimi olan Pi Coin'in ne zaman borsaya gireceği merakla bekleniyor. Kullanıcılar tarafından büyük ilgi gören ve değerlenmesi beklenen Pi Coin'in borsaya girişi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Pi Coin ne zaman borsaya girecek? Pi Coin ne zaman borsaya girecek?

Pİ COİN NE ZAMAN BORSAYA GİRECEK?

Pi Network ekibinin açıklamasına göre:

  • 19 milyon kullanıcı (Pioneer) KYC doğrulamasını tamamladı.
  • 10,14 milyon kişi ana ağa başarıyla taşındı.
  • 100'den fazla Pi destekli uygulama, açık ağda çalışmaya hazır hale geldi.

Bu gelişmeler, Pi ekosisteminin daha geniş bir dijital ekonomiye entegre olmasını sağlayarak, token'in gerçek dünyada kullanım alanını artırmayı hedefliyor.

Pi Coin'in 20 Şubat 2025'te piyasaya sürüleceğini ve büyük borsalarda listelenmesi bekleniyor. Bu tarih, Pi Network'ün kendi ana ağını (mainnet) başlatmasıyla birlikte kullanıcıların biriktirdikleri Pi Coin'leri borsalara aktarıp alım-satım yapabileceği anlamına geliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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