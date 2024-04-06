Pantera Capital, Bitcoin ve Ethereum'dan Uzaklaşıyor

Pantera Capital'in 300 milyon dolarlık Liquid Token Fonu, Bitcoin ve Ethereum'a olan yatırımlarını azaltarak alternatif kripto paralara yönelmesi sayesinde, 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 66 oranında olağanüstü bir getiri elde etti.

Solana Yatırımı, Pantera Capital'in Kazançlarını Arttırdı

Kripto para yatırım devi Pantera Capital'in Liquid Token Fonu, yılın ilk çeyreğinde dikkat çekici bir performans sergileyerek yüzde 66 oranında kazanç elde etti. Bu başarının arkasında, Bitcoin ve Ethereum gibi popüler kripto paralardan uzaklaşıp Solana başta olmak üzere alternatif dijital varlıklara yönelme stratejisi yatıyor.

Ortaya çıkan hissedar mektubuna göre fonun Ocak-Mart dönemindeki yüksek getirisinde RBN, Aevo ve STX gibi kripto paraların da önemli payı bulunuyor. Bitcoin, Mart ayında 73.798 dolarla rekor kırsa da sonrasında değer kaybetti. Aynı dönemde Solana ise değerini neredeyse ikiye katladı.

Fon, Ethereum Blockchain ağına bağlı varlıklara yaptığı yatırımları da azalttı. Bunun nedeni ise ABD'de spot-Ether borsa yatırım fonlarının onaylanma ihtimalinin düşük görülmesi olarak açıklandı. Portföy yöneticisi Cosmo Jiang, son üç ayda Bitcoin varlıklarını da önemli ölçüde azalttıklarını belirtti.

Pantera Capital'in bu strateji değişikliği, Bitcoin'in yıl başından bu yana yaşadığı dört katlık artışın ardından geldi. Bu yükseliş, piyasada daha küçük tokenlara ve "meme coin" olarak adlandırılan Dogecoin gibi kripto paralara ilgiyi artırmıştı. Bununla birlikte Bitcoin'in zirveye ulaşmasıyla yatırımcıların risk iştahı azaldı.

2013 yılından beri kripto para yatırımı yapan Pantera Capital, 5,2 milyar dolarlık varlık yönetiyor. Şirket, farklı kripto para ürünleri sunuyor ve Mart ayında FTX çöküşünden sonra 250 milyon dolara kadar Solana satın almak için fon toplamaya başlamıştı.